Roma, l’inutile attesa del gol

Il Messaggero (U.Trani) – La frenata che non ti aspetti. La Roma non riesce a segnare contro il Benevento, non sfrutta la superiorità numerica: 0-0 e chance sprecata. Il punto non permette ai giallorossi, rimasti comunque sul podio, di mettere pressione al Milan al secondo posto, che si presenterà all’Olimpio a +5 per lo scontro diretto. Si avvicinano Atalanta e Lazio, mentre se la Juve batte il Crotone stasera, sorpassa e si prende il terzo posto.

Fonseca per la prima volta si ferma contro una piccola. Improvviso blackout del terzo attacco del torneo che, nonostante l’abbondanza di punte in campo, fa cilecca contro una neopromossa. L’assedio di massa a fine ripresa è sterile, come la circolazione del pallone e l’invasione della metà campo avversaria. Il Benevento è prudente, basso e compatto, con Lapadula capace di tenere in allarme la difesa giallorossa.

In piena emergenza difensiva, Fonseca fa debuttare Fazio in questo campionato e arretra Spinazzola e il sistema di gioco non cambia. L’argentino sbaglia qualche passaggio e si vede subito che, pur avendo 5 presenze in Europa League, non gioca da più di due mesi. La superiorità nel possesso palla (74%) non incide sulla sfida. Il Benevento rimane in inferiorità numerica ad inizio ripresa, ma Inzaghi aggiusta la difesa.