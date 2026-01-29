13:05 – Secondo Alfredo Pedullà, in queste ore il Napoli sarebbe passato in vantaggio sulla Roma. Non si tratta ancora di una scelta definitiva, ma di una proiezione legata alle diverse condizioni poste dall’Atalanta: per i giallorossi la richiesta è di un trasferimento con obbligo di riscatto, mentre per il Napoli i bergamaschi potrebbero aprire al prestito con diritto fissato a 23-24 milioni di euro. Nel pomeriggio è previsto un vertice decisivo per fare chiarezza sulla destinazione del calciatore.

Si accende un duello di mercato tutto italiano per Kamaldeen Sulemana. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Roma non è più sola nella corsa all’esterno dell’Atalanta: nelle ultime ore, infatti, anche il Napoli si è inserito sul giocatore.

Il club azzurro ha manifestato un forte interesse per il ghanese classe 2002, individuato come un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Per i giallorossi la strada si fa ora in salita: la concorrenza di De Laurentiis obbligherà la dirigenza capitolina a decidere in tempi brevi se accelerare per battere il sorpasso dei partenopei o virare su altri obiettivi. L’Atalanta osserva l’evolversi della situazione, consapevole che la sfida tra le due big del Sud potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino.