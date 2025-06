A gennaio era andato all’Inter in prestito con diritto di riscatto. Ora, nonostante il cambio di allenatore, la società lo vuole riscattare: Nicola Zalewski è pronto a restare a Milano, sponda neroazzurra. Come riporta Fabrizio Romano, il polacco sarà alla corte di Chivu per la prossima stagione; e, secondo calciomercato.it, anche per l’imminente Mondiale per Club. Alla Roma andranno 6 milioni di euro.