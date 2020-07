Roma, linee vintage e il mitico lupetto: è boom di consensi per la seconda maglia

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Lunedì c’è stata la presentazione della prima maglia per la prossima stagione, ieri sono state pubblicate le foto della seconda già in vendita. Una doppietta che in pochi giorni ha fatto felici tutti i tifosi della Roma. Due maglie vintage, che riprendono quelle a cavallo tra la fine degli Anni 70 e l’inizio degli ’80 e che hanno riscosso grandi consensi nella tifoseria romanista. Se la prima è un omaggio al passato, la seconda, bianca, ha sul petto proprio il lupetto di Gratton, che campeggia su un fondo color panna bordato rosso pompeiano. Torna anche il colletto, chiuso da tre bottoni. La Nike nelle ultime stagioni, nonostante un rapporto non idilliaco con la Roma, ha prodotto veri e propri gioielli da collezione, come la maglia creata ad hoc per l’addio al calcio di Totti.