La Roma ha completato la rifinitura a Trigoria in vista della sfida di domani contro il Lille, valida per l’Europa League e in programma allo Stadio Olimpico alle 18:45. Penultima partita prima della sosta, l’incontro segna un momento importante per i giallorossi, impegnati a consolidare la propria forma e la strategia di squadra.

Durante l’allenamento odierno, Leon Bailey ha proseguito il lavoro personalizzato iniziato nei giorni scorsi, con l’obiettivo di tornare a disposizione dopo la sosta. Assente Paulo Dybala, mentre Baldanzi, pur non incluso nella lista UEFA, ha preso parte alla seduta con i compagni. La sessione si è svolta sotto gli occhi del direttore sportivo Massara, confermando l’attenzione dello staff tecnico verso la gestione degli infortuni e delle condizioni fisiche dei giocatori.