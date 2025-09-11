Dopo il debutto sul campo del Nizza la Roma farà il suo esordio in casa nella fase campionato di Europa League contro il Lille giovedì 2 ottobre alle ore 18:45.

Uno stadio Olimpico colmo di romanisti è pronto a fare ancora una volta la differenza!

I biglietti sono in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 11 settembre.

Modalità di vendita

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul Wallet del proprio telefonino e anche all’interno dell’app Il Mio Posto. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus Serie A per la stagione 2025/26, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i tagliandi con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Si potrà accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 12:00 di giovedì 11 settembre.

Cambio utilizzatore 

– ABBONAMENTI COPPE 2025/26

Il cambio utilizzatore, per gli abbonamenti coppe 2025/26, come da termini e condizioni di acquisto, sarà possibile, tramite app  Il Mio Posto, per 3 partite. Per poter effettuare il cambio è sufficiente seguire i seguenti passaggi:

  • accedere all’app Il Mio Posto
  • cliccare su vai al Wallet
  • cliccare gestisci titolo
  • cliccare su cambio utilizzatore
  • selezionare la partita su cui effettuare il cambio, procedere inserendo tutti i dati del nuovo intestatario e un indirizzo e-mail a cui inviare il biglietto. Una volta effettuato il cambio utilizzatore, il QR code dell’abbonamento sarà oscurato (solamente per la partita selezionata).

Attenzione: per gli abbonamenti coppe 2025/26 è possibile procedere con il cambio utilizzatore e successivamente annullare tale operazione, riassegnando il titolo all’abbonato, tuttavia, sarà comunque conteggiato come un cambio utilizzatore effettuato e non sarà più possibile effettuarne

– BIGLIETTI COPPE 2025/26

Dopo aver inserito il biglietto digitale sull’app Il Mio Posto, è sufficiente seguire i seguenti passaggi:

  • accedere all’app Il Mio Posto
  • cliccare su vai al Wallet
  • posizionarsi sul biglietto da modificare 
  • cliccare gestisci titolo
  • cliccare su cambio utilizzatore

Il sigillo fiscale sarà inserito automaticamente dal sistema, sarà sufficiente inserire tutti i dati del nuovo intestatario e un indirizzo e-mail a cui inviare il biglietto.

In alternativa, è possibile effettuare il cambio tramite il nostro sito cliccando qui. 

Punti vendita

  • SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM
  • CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili in carrozzina/invalidi 100%) – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30)
  • PUNTI VENDITA VIVATICKET 
  • PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno partita, salvo esaurimento dei posti) – Viale delle Olimpiadi, 61 

asroma.com

