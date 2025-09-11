Uno stadio Olimpico colmo di romanisti è pronto a fare ancora una volta la differenza!

I biglietti sono in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 11 settembre.

Modalità di vendita

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul Wallet del proprio telefonino e anche all’interno dell’app Il Mio Posto. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus Serie A per la stagione 2025/26, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i tagliandi con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Si potrà accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 12:00 di giovedì 11 settembre.

Cambio utilizzatore

– ABBONAMENTI COPPE 2025/26

Il cambio utilizzatore, per gli abbonamenti coppe 2025/26, come da termini e condizioni di acquisto, sarà possibile, tramite app Il Mio Posto, per 3 partite. Per poter effettuare il cambio è sufficiente seguire i seguenti passaggi:

accedere all’app Il Mio Posto

cliccare su vai al Wallet

cliccare gestisci titolo

cliccare su cambio utilizzatore

selezionare la partita su cui effettuare il cambio, procedere inserendo tutti i dati del nuovo intestatario e un indirizzo e-mail a cui inviare il biglietto. Una volta effettuato il cambio utilizzatore, il QR code dell’abbonamento sarà oscurato (solamente per la partita selezionata).

Attenzione: per gli abbonamenti coppe 2025/26 è possibile procedere con il cambio utilizzatore e successivamente annullare tale operazione, riassegnando il titolo all’abbonato, tuttavia, sarà comunque conteggiato come un cambio utilizzatore effettuato e non sarà più possibile effettuarne

– BIGLIETTI COPPE 2025/26

Dopo aver inserito il biglietto digitale sull’app Il Mio Posto, è sufficiente seguire i seguenti passaggi:

accedere all’app Il Mio Posto

cliccare su vai al Wallet

posizionarsi sul biglietto da modificare

cliccare gestisci titolo

cliccare su cambio utilizzatore

Il sigillo fiscale sarà inserito automaticamente dal sistema, sarà sufficiente inserire tutti i dati del nuovo intestatario e un indirizzo e-mail a cui inviare il biglietto.

In alternativa, è possibile effettuare il cambio tramite il nostro sito cliccando qui.

Punti vendita

SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili in carrozzina/invalidi 100%) – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30)

PUNTI VENDITA VIVATICKET

PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno partita, salvo esaurimento dei posti) – Viale delle Olimpiadi, 61

asroma.com