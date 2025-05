In attesa di sciogliere il nodo allenatore, in casa Roma continua a circolare un nome tanto affascinante quanto complicato: Jürgen Klopp. L’ex tecnico del Liverpool, fresco di addio ad Anfield, è considerato una vera e propria suggestione per il futuro giallorosso. Un’ipotesi difficile, ma non impossibile, secondo chi conosce da vicino la proprietà americana.

Come riportato dall’Adnkronos, una fonte statunitense vicina al mondo Friedkin ha rivelato: “Non so se ci riuscirà, ma ho pochi dubbi sul fatto che Dan ci stia provando…”. L’intenzione del presidente della Roma sarebbe quella di regalare ai tifosi un nuovo colpo a effetto, in stile Mourinho, per rilanciare con forza ambizioni e immagine del club.

La pista Klopp, però, è irta di ostacoli. Sul tavolo ci sono due grandi incognite: la prima è economica, l’ingaggio del tecnico tedesco sarebbe tra i più alti d’Europa, la seconda è legata alla volontà dello stesso Klopp, oggi immerso nel suo nuovo ruolo da super consulente nel mondo Red Bull, lontano dalla panchina ma con l’adrenalina delle partite che potrebbe presto farsi sentire.

Per ora resta una suggestione, ma alimentata da segnali e movimenti che fanno pensare che Friedkin voglia provarci davvero. Klopp alla Roma? Lontano, sì, ma non del tutto fuori portata.