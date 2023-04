Roma-Leverkusen, inizia la fase di vendita riservata agli abbonati di Coppe

Prosegue a marce spedite la vendita dei tagliandi per Roma-Leverkusen. L’andata delle semifinali di Europa League, in programma l’11 maggio all’Olimpico, si appresta ad diventare un altro palcoscenico importante per il tifo giallorosso. Oggi alle 16:00 è iniziata la seconda fase della vendita, riservata ai soli possessori di abbonamento Coppe (non titolari di abbonamento Serie A). La prelazione è valida fino alle ore 15:59 di mercoledì 26 aprile.

