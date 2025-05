Sergej Levak, centrocampista classe 2006 e pilastro della formazione Primavera, è finito nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riporta Interlive.it, i nerazzurri hanno fatto passi in avanti per provare a portare a Milano il croato, il quale ha il contratto in scadenza con la formazione capitolina il prossimo giugno.

La Roma non è riuscita a trovare l’accordo per il rinnovo e questo ha favorito l’inserimento dell’Inter, ora in pole position. La perdita a zero di Levak sarebbe una beffa e proprio per questo il club giallorosso proverà a blindare il giocatore. Non solo l’Inter, in quanto sul giocatore è vigile l’interesse anche di diversi top club europei: Bayern Monaco, Borussia Dortmund e, per restare in Italia, Juventus, Milan e Atalanta.

Alto 1,95 metri, Levak è un centrocampista moderno, capace di fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva. In questa stagione ha messo a referto 7 gol e 4 assist, offrendo prestazioni sempre convincenti e contribuendo in modo significativo al primo posto in classifica della squadra di Falsini.