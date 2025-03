Il Messaggero (S. Carina) – Nove giornate per un’impresa. Nove giornate per costruire un futuro diverso. Perché è inutile girarci intorno: se c’è una Roma con Dybala e una senza, ci sarà anche una Roma con la Champions e un’altra senza.

La situazione della Roma, nonostante l’impegno costante dei Friedkin, è nota. E l’ha spiegata bene Ranieri, facendo storcere il naso a più di qualche tifoso lo scorso 7 febbraio: “Il discorso del fair play va avanti e riguarda gli stipendi di tutti a Trigoria, oltre quel tetto non si può andare. Questo si ripercuoterà per il prossimo mercato estivo e forse anche per quello del gennaio ancora. Si devono aumentare i ricavi per migliorare la situazione“. Il riferimento del tecnico è alla limitazione che prevede come “le spese per stipendi, agenti e mercato non possano andare il 70% del fatturato del 2025“.

Al di là delle dichiarazioni di facciata, partecipare o meno alla Champions fa tutta la differenza del mondo. Vien da sé che il lavoro che attende Ranieri e Ghisolfi sarà quello certosino di una coppia di equilibristi che dovrà destreggiarsi tra i desiderata tecnici e i margini di manovra per soddisfarli. La via più semplice sarebbe quella di augurarsi un’estate di partenze: abbassare il monte-ingaggi con calciatori non ritenuti più funzionali per poi permettersi rinnovi milionari (leggi Svilar) e arrivi di calciatori che invece lo sono, sperando in più operazioni alla Koné rispetto ad altri mezzi flop.