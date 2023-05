Roma, lesione al flessore per El Shaarawy. Domani gli esami strumentali

Altro infortunio in casa Roma. I giallorossi tornano da Monza in pessime condizioni. Dopo il pareggio e l’espulsione all’ultimo minuto di Celik, arrivano le brutte notizie da El Shaarawy. Il faraone dopo aver realizzato la rete dell’0-1, lascia il terreno di gioco al 69’ per infortunio. Anche per lui lesione al flessore, si teme un lungo stop. Domani il numero 92 si sottoporrà agli esami strumentali necessari per valutare l’entità dell’infortunio. Questo quanto viene riportato da Angelo Mangiante tramite Twitter.