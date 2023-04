Sospiro di sollievo da Trigoria. Gli esami strumentali a cui si sottoposto nella giornata odierna Paulo Dybala hanno escluso la lesione. Per la Joya si tratta di un trauma distorsivo/contusivo alla caviglia. Preoccupazione invece per Diego Llorente. Per il difensore: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Entrambi hanno lasciato il terreno di gioco nel match di lunedì sera contro l’Atalanta quasi in lacrime.