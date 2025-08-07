Un tuffo nel passato per i tifosi giallorossi, che potranno rivedere all’opera alcune delle leggende romaniste in una sfida dal sapore nostalgico. Un’occasione speciale per celebrare il calcio e rinsaldare il legame tra la Roma e i suoi ex campioni.

Attraverso una nota ufficiale, la Roma ha reso noto il team che prenderà parte al Legends Game contro l’Everton, in programma sabato 9 agosto all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool, subito dopo l’amichevole della prima squadra guidata da Gasperini.

A rappresentare i colori giallorossi ci saranno nomi amatissimi dai tifosi: da Aldair a Delvecchio, da Pizarro a Perrotta, passando per Balzaretti, Perotti, Tonetto, Candela, Tommasi e tanti altri. In panchina, a guidare le leggende romaniste, ci sarà Fabio Capello, uno degli allenatori più iconici della storia del club. Un evento ricco di emozioni, pronto a far rivivere grandi ricordi.