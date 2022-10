Roma-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla: Belotti e Pellegrini scalpitano, Kumbulla per Smalling

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Gettata sotto la doccia fredda e, momentaneamente, al terzo posto del girone di Europa League dal gol all’ultimo di Henrique, la Roma riceve subito la chiamata per il riscatto. Dall’altra parte del prato dell’Olimpico il Lecce sostituisce il Betis. I giallorossi di Baroni arrivano con moderato entusiasmo vista la mini striscia positiva. L’ultimo k.o. è infatti di un mese fa, in casa del Torino (1-0). Successivamente non sono arrivate sconfitte, ma neppure tutte vittorie. Anzi. I tre punti conquistati prima della sosta contro la Salernitana (1-2) spezzano i due pareggi con Monza e Cremonese: 1-1 in entrambe le partite, dove il gol pugliese è arrivato sempre dopo l’iniziale svantaggio.

Se in Europa la Roma si è blocca per la seconda volta in tre partite, in campionato l’ultimo impegno è l’exploit in casa dell’Inter, rimontata 1-2. Prima, però, c’è stata sconfitta interna con l’Atalanta (0-1). L’altalenante passo tenuto in Serie A prevede una caduta dopo ogni vittoria: Monza (3-0), ko con l’Udinese; 1-2 ad Empoli e frenata contro l’Atalanta. A tirare il freno alla montagna russa ci sarà il luna park giallorosso: altro sold out all’Olimpico, anche nel settore ospiti, riempito da oltre 4.000 tifosi leccesi.

La vittoria consentirebbe momentaneamente di raggiungere la Lazio. I giallorossi capitolini, ora a 16 punti, andrebbero a +2 dai biancocelesti (adesso con 17 punti). I biancazzurri giocheranno lunedì sera in casa della Fiorentina: sia la squadra di Sarri che quella di Italiano hanno giocato giovedì in Europa, come la Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-LECCE

Mourinho ha dovuto depennare un altro nome. Di un terzino, come maledetta abitudine prevede. La fascia destra ora non ha un vero conoscitore del territorio. Celik ha infatti raggiunto Karsdorp in infermeria. L’olandese potrebbe presto uscirne – magari per i primi di novembre – mentre il turco ne avrà per due mesi: lo scontro fortuito con Mancini ad inizio partita ha procurato la lesione del collaterale destro.

Di necessità virtù, sarà Zalewski ad andare sulla destra. Partito per sostituire Spinazzola, che nelle 7 partite previste senza un laterale destro di ruolo potrebbe avvicendarsi con Vina, giovedì l’italo-polacco è scivolato al lato opposto, dove resterà domani e non solo.

Fissati i punti esterni, uno verrà cambiato in difesa. Una delle ancore della rosa, Smalling, riposerà visto l’impegno di giovedì a Siviglia. A sostituire l’inglese – il cui agente ieri era a Trigoria, manovre per il rinnovo in vista? – ci penserà Kumbulla. L’albanese giocherà la prima partita dopo il rientro dell’infortunio riportato contro il Monza. Proprio come successo con i brianzoli, andrà a posizionarsi al centro. L’alternativa più probabile potrebbe essere il posizionamento a inistra, con Ibanez che andrebbe al centro.

E al centro, del campo, non si muoveranno Matic e Cristante, sulla cui testa grava l’errore ad un metro dalla porta nella ripresa con il Betis. La coppia dovrebbe essere confermata, sia perché Pellegrini non è ancora disponibile al 100% e sia perché Mourinho non sembra pronto a dare la maglia da titolare a Camara.

Eccezion fatta per la rifinitura odierna, il capitano ha lavorato ancora individualmente, si spera per una convocazione ma anche ad una titolarità; il centrocampista non è considerato pronto da Mourinho per una partenza da titolare. Ma mai dire mai, soprattutto domani. Gli ingressi in campo sono stati sommariamente convincenti e l’avversario di domani permetterebbe anche un avvicendamento.

Pellegrini spera di partire per la Spagna, ma c’è chi di sicuro troverà il gate bloccato: Zaniolo, espulso nel finale di partita per aver tirato un calcio a palla lontana a Alex Moreno. Nicolò sarà quindi con Dybala alle spalle del centravanti. Che potrebbe cambiare: Belotti favorito su Abraham.

Indossa il giallorosso, non quello che tifava da bambino, Wladimiro Falcone, domani titolare. Davanti linea a quattro: Gendrey e Pezzella terzini, Baschirotto e Umtiti centrali. Il francese debutterà con il Lecce all’Olimpico, teatro della rimonta subita con il Barcellona 4 anni fa. Centrocampo che parlerà prettamente scandinavo: Hjulmand perno, Helgason interno di sinistra e il francese Blin dall’altra parte. Tridente offensivo con Ceesay centravanti, Strefezza e Banda le ali.

DOVE VEDERE ROMA-LECCE

Roma–Lecce sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. La palla comincerà a rotolare alle 20:45, alle 20 il collegamento con il prepartita. Telecronaca di Riccardo Mancini, Alessandro Budel al commento tecnico.

ROMA-LECCE, ARBITRA PRONTERA

Alessandro Prontera dirigerà Roma-Lecce. Stefano Alassio e Gamal Mokhtar gli assistenti. Daniele Minelli quarto uomo. Luca Banti al Var, Eugenio Abbattista addetto Avar.

La designazione di Prontera ha suscitato polemiche tra i tifosi giallorossi. Il fischietto pugliese è nato infatti in provincia di Lecce (Tricase): la scelta però è stata possibile poiché appartenente alla sezione di Bologna, città in cui risiede dai tempi dell’università, presso cui si è laureato in odontoiatria. Tra la Roma ed il direttore di gara 36enne intercorre un solo precedente: vittoria 2-0 contro lo Spezia nella passata stagione. Anche con il Lecce Prontera si è incrociato una volta: sconfitta 2-3 contro l’Inter in questa stagione.

Con Banti, invece, ben 7 vittorie – 6 di fila – un solo pareggio e due sconfitte in campionato. Polemica l’ultima partita: sconfitta della Roma a Firenze (2-0), viziata dalla concessione di un rigore discusso per la chiamata da parte del Var di un OFR (on field review) in seguito al lievissimo contatto Karsdorp-Gonzalez. Tre precedenti in campionato invece con il Lecce: due pareggi ed un pareggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, VIna, Smalling, Tripi, Camara, Bove, Pellegrini, El Shaarawy, Volpato, Shomurodov, Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Karsdorp, Celik.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

U.S. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Banda.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Pongracic, Cetin, Tuia, Gallo, Gonzalez, Askildesen, Di Francesco, Listkowski, Colombo, Persson, Rodriguez, Oudin.

Allenatore: Marco Baroni.

Indisponibili: Bistrovic.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Arbitro: Prontera.

Assistenti: Alassio- Mokhtar.

IV Uomo: Minelli.

Var: Banti.

Avar: Abbattista.