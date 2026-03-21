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Roma-Lecce, le probabili formazioni: chance dal 1′ per Vaz e torna El Aynaoui

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 21/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma-Lecce, le probabili formazioni: chance dal 1′ per Vaz e torna El Aynaoui

Pagine Romaniste (M. O. Ndiaye/ G. Rufino) – La Roma dopo l’eliminazione agli ottavi di Europa League per mano del Bologna deve rialzarsi per interrompere il trend negativo di 5 partite consecutive senza vittoria.

La squadra di mister Gasperini dovrà cercare di riportare a casa i tre punti contro il Lecce dell’ex Eusebio Di Francesco, nella partita valida per la 30 esima giornata di Serie A. Quella contro il Lecce difficilmente sarà una partita scontata, con i giallorossi che dovranno fare a meno di due pilastri della squadra. L’esterno di centrocampo Wesley, non prenderà parte alla gara per via dell’espulsione rimediata nell’ultima partita di campionato contro il Como e si candida quindi ad una maglia da titolare il greco Tsimikas.

L’altro pezzo importante della scacchiera giallorossa che sarà indisponibile contro il Lecce è il centrocampista Manu Koné, per via della lesione al bicipite femorale, rimediata nell’incontro europeo di giovedì e che lo terrà ai box per circa un mese. Al suo posto potrebbe tornare dal 1′ Neil El Aynaoui.

DOVE VEDERE ROMA-LECCE

La gara valida per la 30^ giornata di Serie A sarà visibile su DAZN che ha tutte le 10 partite di ciascuna giornata per la stagione 2025-26 della Serie A, ma anche su Sky al canale 251 e su Now Tv.

ARBITRA SACCHI. AL VAR GHERSINI

Il match contro il Lecce sarà diretto da Sacchi, Baccini-Zingarelli ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà MassimiIn sala VAR ci sarà Ghersini coadiuvato da Abisso nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen.
A disp.: Gollini, De Marzi, Zelezny, Rensch, Hermoso, Angelino, Ziolkowski, El Aynaoui, Venturino, Arena, Pisilli, El Shaarawy.
All.: Gian Piero Gasperini.
In dubbio:
Diffidati: Mancini, El Aynaoui.
Squalificati: Wesley.
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Soulé,  Dybala, Koné

LECCE (4-2-3-1): Falcone: Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo, Ngom,Ramadani, Pierotti, Gandelman, Banda, Stulic.
A disp: Fruchtl,  Samooja,  Perez,  Jean, Ndaba,  Fofana, Helgason,  Sala,  Marchwinski,  Ndri,  Cheddira,
All. Eusebio Di Francesco

In dubbio:
Diffidati: Tiago Gabriel.
Squalificati:
Indisponibili: Berisha, Camarda, Coulibaly, Sottil e Gaspar

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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