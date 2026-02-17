Domenica 22 marzo o lunedì 23 marzo andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lecce, valido per la trentesima giornata di Serie A.

In attesa di definire la data e l’orario della partita, la società capitolina ha annunciato la vendita dei biglietti e dalle ore 16 di oggi sarà possibile acquistare i tagliandi.

Il comunicato ufficiale:

“Parte martedì 17 febbraio la vendita dei biglietti per Roma-Lecce, giornata numero 30 di Serie A. Con l’impegno europeo già in programma per giovedì 19 marzo (ritorno degli ottavi di finale di Europa League, all’Olimpico), la partita si disputerà tra domenica 22 o lunedì 23 marzo. Data e orario verranno ufficializzati nei prossimi giorni.”

Modalità di vendita:

I tagliandi saranno disponibili in un’unica fase di vendita dalle ore 16:00 di martedì 17 febbraio sulla nostra pagina biglietti. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Sono previste riduzioni per gli Under 16, gli Over 65 e uno speciale omaggio per gli Under 14 fino ad esaurimento posti (in caso di acquisto di un tagliando a prezzo pieno di Tribuna Monte Mario Centrale Nord).

I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul WALLET del proprio telefonino e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2025/26, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra (NON CEDIBILI) anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 24 febbraio“.