La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la rosa di Gian Piero Gasperini in vista della stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, i giallorossi hanno presentato una nuova offerta al Palmeiras per il centrocampista Richard Rios: 25 milioni di euro più 3 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il club brasiliano, però, resta fermo sulla richiesta di 30 milioni, cifra ribadita anche al Benfica, che è ancora in corsa per il talento colombiano. La trattativa resta aperta, con il DS Massara al lavoro per cercare di abbassare le pretese dei Verdao.

Nel frattempo, proseguono i negoziati con il Flamengo per il terzino Wesley. In questo caso, l’ottimismo è crescente: l’accordo con il giocatore è già stato raggiunto e i contatti con il club carioca sono continui. La Roma è pronta a formalizzare una nuova offerta per chiudere l’operazione, con l’obiettivo di consegnare a Gasperini un rinforzo di qualità per la fascia destra.