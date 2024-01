Questa mattina è arrivato il comunicato sull’esonero di Mourinho, e alle 13.40 la società ha annunciato il nuovo allenatore: Daniele De Rossi. Una giornata ricca di colpi di scena e grandi cambiamenti in casa dei giallorossi, tante le reazione degli ex compagni di squadra di DDR che hanno commentato il post dell’annuncio: da Kevin Strootman con le emoji delle fiamme a Leandro Castan, per passare al grande amico Radja Nainggolan ed anche El Flaco Pastore. Immancabile il commento di Luca Toni, compagno di squadra alla Roma e in Nazionale: “In bocca al lupo!!! Daje Roma! Vai”.