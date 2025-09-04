Jan Ziolkowski è stato uno degli ultimi colpi di mercato della Roma, arrivato dal Legia Varsavia per 6,5 milioni di euro. A commentare la partenza del classe 2005 ci ha pensato il suo ex compagno Kacper Tobiasz, portiere 22enne e capitano della Polonia U21, intervistato dal quotidiano sportowefakty.

“Jan ci ha salutato dicendo che sarebbe partito per le visite mediche con la Roma. Lo abbiamo sostenuto, abbracciato e fatto i nostri auguri. Riuscirà ad imporsi in Serie A? Certo che sì”, ha dichiarato Tobiasz.

Sul carattere del giovane difensore, ha aggiunto: “È molto forte mentalmente, e questo è fondamentale. Forse deve ancora irrobustirsi fisicamente, ma non ho dubbi: saprà gestire al meglio questa nuova avventura”.