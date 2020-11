Roma, le due armi in più

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Fonseca non sa quanti positivi al Covid potrà recuperare contro il Parma, ma è sicuro che ci saranno Diawara e Calafiori. Prima di risultare negativi i due sono rimasti fuori per 21 giorni, il tempo massimo oltre il quale non c’è più il r ischio di contagio e si può riprendere l’attività. Sono mancati tanto Diawara e Calafiori, soprattutto in un periodo dove Fonseca ha fatto del turnover massiccio tranne sulla fascia sinistra e a centrocampo. Entrambi avrebbero trovato spazio in Europa League senza costringere il portoghese a spremere Spinazzola o Veretout. La società ha puntato tanto sul giovane terzino promuovendolo come vice Spinazzola pur avendo soltanto 60 minuti di calcio professionistico, quelli giocati a Torino contro la Juventus. Questa stagione deve essere quella della consacrazione e Fonseca sembra l’allenatore giusto visto come sta gestendo i giovani. Per Calafiori, poi, è pronto il rinnovo del contratto fino al 2025. Di Diawara se ne è parlato più di questione extra campo che altro. Lo spostamento di Pellegrini in mediana gli ha fatto diminuire i minuti, ma ora, proprio con l’assenza del vice capitano, ci sono nuove possibilità per il guineano.