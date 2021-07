Roma, le amichevoli contro Montecatini e Ternana non saranno visibili in diretta

La Roma continua a lavorare sotto gli ordini di José Mourinho. Osservata una giornata di riposo domenica, la squadra giallorossa è tornata al lavoro ieri a Trigoria. Come per gli allenamenti della scorsa settimana, anche ieri doppia seduta. Stesso ritmo che verrà ripetuto in questi giorni, che porteranno alle prime amichevoli stagionali.

Giovedì, alle ore 18, la Roma affronterà il Montecatini, formazione toscana di Serie D. Domenica – al medesimo orario – sarà la volta della Ternana, neopromossa in Serie B e vincitrice anche della Supercoppa di Serie C nel derby contro il Perugia.

La voglia di vedere la prima Roma di Mourinho all’opera – seppur in fase embrionale – è tanta da parte dei tifosi, che però rimarranno delusi. Oltre a svolgersi a porte chiuse, entrambe le gare non saranno trasmesse neppure sui canali social del club. Al termine delle sfide saranno comunque rilasciati gli highlights. L’appuntamento con i tifosi è quindi rimandato a mercoledì 21 luglio, quando ci sarà la gara con la Triestina. A riportarlo è Il Tempo.