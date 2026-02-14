LA REPUBBLICA (Niccolò Maurelli) – Da inizio stagione le ha giocate tutte – 33 le partite tra campionato, Europa League, Coppa Italia – ma il gol manca da più di un mese. Ora Matias Soulé cerca la rinascita contro il Napoli al Maradona, domani alle 20.45. “Sono un po’ stanco”, ammette però durante l’ultimo podcast uscito sui canali della Roma.

Domenica supporterà Malen insieme al connazionale Dybala. “Paulo è speciale. Lo conoscevo già, ma qui siamo diventati più amici. Lui è grande dentro e fuori dal campo”. Una coppia tutta fantasia, legata anche dal comune passato bianconero. Matias ora sogna in grande: “Vorrei giocare il Mondiale”. Prima, però, vuole ritrovare la condizione giusta, migliorare il rendimento delle ultime settimane condizionate dalla pubalgia. Con la solita mentalità.