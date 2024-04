Roma-Lazio, Radu shock: in Nord con la felpa col simbolo delle SS naziste

Stefan Radu nel derby tra Roma e Lazio è stato protagonista di un episodio spregevole. L’ex calciatore biancoceleste era in Curva Nord con una felpa laziale col simbolo delle SS naziste. La Lega Serie A aveva pubblicato la foto sui profili social, poi poco dopo l’ha eliminata. Non è la prima volta che Radu finisce nella bufera. Infatti era stato accusato di aver fatto il saluto romano di stampo fascista sotto la Curva Nord dopo un Lazio-Napoli. L’immagine fece molto discutere, nacque un’indagine federale da cui il giocatore all’epoca fu prosciolto: “Radu non sa nemmeno cosa sia il saluto fascista”, disse l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile.