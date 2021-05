Roma-Lazio, la coreografia della Curva Sud: “Daje Roma Daje” – FOTO

La Roma avrà la sua coreografia. Nella settimana del derby la Roma aveva infatti lanciato l’iniziativa “Inside The Derby“, con la possibilità per i tifosi di acquistare il biglietto, riempire virtualmente lo stadio e sostenere la squadra. Oggi il club giallorosso ha svelato su Twitter la coreografia: in Curva Sud campeggio la scritta “Daje”, rossa su sfondo giallo e “Roma, gialla su sfondo rosso.

💛 #InsideTheDerby ❤️ 🟨 Ecco la coreografia con cui vi sentiremo più vicini in questo #RomaLazio 🟥 𝘿𝘼𝙅𝙀 𝙍𝙊𝙈𝘼 𝘿𝘼𝙅𝙀#ASRoma pic.twitter.com/SbJeNy1efH — AS Roma (@OfficialASRoma) May 15, 2021