Roma-Lazio, febbre per Pellegrini: è in dubbio per domenica

Lorenzo Pellegrini è in dubbio per il derby. Il capitano della Roma è stato colto da attacco febbrile. Oggi alle 11 avrebbe dovuto presenziare insieme a Ciro Immobile ad un evento in Campidoglio. In vista della stracittadina di domenica (ore 18) la presenza del numero 7 sarà valutata nelle prossime ore.

All’evento di quest’oggi con il sindaco Gualtieri ci sarà Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese ieri era squalificato nel pareggio (1-1) contro il Vitesse che ha comunque portato la Roma ai quarti di finale di Conference League.