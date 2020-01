Pagine Romaniste – Lo aveva detto e lo ha fatto. Daniele De Rossi è tornato a seguire la Roma allo Stadio, proprio come faceva da ragazzo. Il giocatore è stato immortalato in Curva Sud mentre assisteva al derby contro la Lazio. Altra manifestazione di amore per i colori giallorossi. L’ex centrocampista si è camuffato e si è recato allo stadio.