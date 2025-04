Il Messaggero (C. Mozzetti) – Stop a tempo indeterminato ai derby in notturna allo Stadio Olimpico e sanzioni severe per le tifoserie di Roma e Lazio. Dopo i disordini di domenica pomeriggio, con 24 agenti feriti e due quartieri ostaggio della violenza, il Viminale è pronto a intervenire. Il ministro Piantedosi ha definito gli episodi “comportamenti indegni e inaccettabili” e ha annunciato nuove misure per tutelare le forze dell’ordine.

Allo studio lo stop ai match serali considerati a rischio e la chiusura delle curve o il blocco delle trasferte. Intanto proseguono le indagini della Digos: al momento c’è un arresto, ma altri responsabili degli scontri sono in via di identificazione. Solidarietà bipartisan agli agenti da istituzioni e club.