Roma, lavoro al mattino e riposo nel pomeriggio: la squadra continua la preparazione a Trigoria

Prosegue la preparazione della Roma sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Questa mattina i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per una nuova sessione di allenamento, mentre nel pomeriggio è previsto un momento di pausa per ricaricare le energie.

Ieri, invece, è andata in scena la prima uscita stagionale, un’amichevole a porte chiuse contro il Trastevere, terminata con un netto 14-0 per i capitolini. Protagonisti assoluti Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi, entrambi autori di una doppietta, così come Rensch e Mannini. A segno anche Cristante, Angelino, Hermoso, Kumbulla, Romano e Cherubini.

Ancora ai box Dovbyk, il cui rientro in gruppo è atteso per martedì, insieme a Salah-Eddine, Darboe e il capitano Lorenzo Pellegrini, ancora fermo per infortunio.