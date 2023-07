Pagine Romaniste – Dopo la convincente vittoria con la Boreale (4-0 il risultato finale), la Roma si prepara al secondo test amichevole in preparazione della prossima stagione. Stavolta l’avversario che si presenterà sul campo di Trigoria è di Serie C ed è il Latina del tecnico Di Donato. Si tratterà dell’ultimo test prima della partenza per il Portogallo: il 22 luglio, la Roma volerà infatti ad Albufeira in Portogallo e, quattro giorni più tardi, sfiderà il Braga all’Estadio Municipal. Mourinho ritrova il resto del gruppo che era assente contro la Boreale. Chissà se ci sarà l’esordio dei nuovi acquisti N’Dicka e Kristensen.

Poco dopo le 10:00, la squadra guidata dallo Special One ha iniziato il riscaldamento con dello stretching per attivare i muscoli, nell’altro campo del centro Sportivo Fulvio Bernardini. Tra i titolari scelti nessuno dei volti nuovi, conferma per Pagano in mezzo al campo. Solbakken duetta in attacco con Belotti.

Il match si sblocca al 20’ con la rete di Belotti, che siglerà la doppietta al 58’. Trovano il gol anche Pagano e Ibanez. Doppio gol anche per Dybala subentrato al 46’ al posto di Karsdorp. La Joya in due minuti trasforma il risultato da 2-0 a 4-0. Termina con la vittoria schiacciante da parte dei giallorossi: Roma-Latina 6-0. Unica pecca della giornata, il cambio di Solbakken al 29’ per infortunio muscolare.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Svilar (46’ Rui Patricio); Smalling (60’ Ibanez), Llorente (60’ Celik), Mancini(60’ N’Dicka); Karsdorp (46’ Dybala), Bove, Pagano (60’ Cristante), Aouar (60’ Pellegrini), Zalewski (60’ Kristensen); Solbakken (29’ El Shaarawy), Belotti (60’ Spinazzola).

LATINA (3-5-2): Cardinali; Serbouti, De Santis, Ercolano; Cortinovis, Di Livio, Sannipoli, Cittadino, Riccardi; Mastroianni, Fabrizi.

Arbitro: Andrea Ancora

Marcatori: 20′ Belotti; 24′ Pagano, 46’ Dybala, 49’ Dybala, 58’ Belotti, 88’ Ibanez

Ammoniti:

Espulsi:

Note: