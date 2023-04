Dopo il passaggio del turno in Europa League contro il Feyenoord, la Roma si prepara a tornare in campo per la Serie A. Domani il match contro l’ Atalanta alle ore 20:45. La squadra guidata da Mourinho è partita dall’aeroporto di Fiumicino intorno alle 17.00 ed è arrivata a Bergamo alle 18.45 circa. Quattro gli assenti: Smalling, Wijnaldum, Darboe e Karsdorp.