Una disavventura che poteva trasformarsi in un vero incubo per il calciatore brasiliano Wesley França, terzino della Roma. Ieri sera, mentre il giocatore era impegnato con la nazionale brasiliana per le qualificazioni al Mondiale, la sua lussuosa villa a Casal Palocco è stata presa di mira da una banda di malviventi. Fortunatamente, l’intervento tempestivo del vigilante dell’area residenziale ha messo in fuga i ladri prima che potessero entrare in casa, evitando danni e furti.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della stazione di Casal Palocco, intervenuti sul posto dopo l’allarme, l’episodio si è verificato intorno alle 19:30. I malviventi, approfittando dell’assenza del calciatore e della sua famiglia, si sono introdotti nel giardino della villa con l’intenzione di colpire. L’obiettivo principale sembra essere stata l’Audi parcheggiata nel garage interno, come riportato da fonti investigative. I ladri hanno iniziato a rovistare nell’area esterna, ma il vigilante, che sorveglia la zona residenziale, si è accorto immediatamente della loro presenza.

Senza esitare, l’addetto alla sicurezza ha dato l’allarme e si è avvicinato ai malviventi, costringendoli a fuggire a mani vuote. Un primo sopralluogo ha confermato che non ci sono stati segni di effrazione alla villa: né porte né finestre sono state forzate, e l’immobile è risultato intatto. Al momento, non risultano danni significativi, anche se le indagini sono in corso per verificare eventuali tracce lasciate dai ladri. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari e stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili.