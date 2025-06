La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma è entrata nell’ottica di poter cedere un pezzo pregiato e quel pezzo l’ha individuato in Evan Ndicka. Con la sua cessione la Roma non solo sistemerebbe il bilancio per la stagione che si sta chiudendo, ma si porterebbe pure avanti per quello dell’anno prossimo.

Da Trigoria è partita una telefonata a Madrid, sponda Real, per capire se ci fosse l’interesse per il centrale ivoriano. Il Real non è molto interessato, anche perché in difesa hanno Militao, Alaba, Huijsen e Rudiger; in più, i 40 milioni chiesti dalla Roma sono eccessivi. Entro il 30 giugno si dovranno incassare 11-12 milioni, forse qualcosa di più. Ci sarà da ingegnarsi e per questo la soluzione può essere la cessione di Ndicka.