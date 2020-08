Roma, la vittoria di Zaniolo: “È pronto per giocare dall’inizio”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Zaniolo giocherà: è pronto“. Paulo Fonseca non si nasconde e, alla vigilia del match contro il Siviglia, scioglie il più grande (non l’unico) dubbio di formazione, annunciando la presenza in campo dal primo minuto dell’ex interista, la cui ultima presenza in Europa risale al 12 dicembre, all’Olimpico, contro il Wolfsberger. La bella prestazione di Torino contro la Juventus ha evidentemente cambiato le gerarchie del tecnico portoghese, che prima di quel match sembrava orientato a schierare Carles Perez dal primo minuto. L’altro dubbio di formazione riguarda la presenza da titolare di Pellegrini, che potrebbe giocare anche davanti alla difesa al fianco di Diawara: “Su Lorenzo non ho ancora deciso ma è un’opzione, come anche Cristante“.