Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma ha deciso di puntare forte su Gian Piero Gasperini. Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra le parti, e l’attuale tecnico dell‘Atalanta è diventato il nome in cima alla lista per la panchina giallorossa. Dopo settimane di riflessioni e tentativi esplorativi, a Trigoria sembrano avere le idee chiare: Gasperini è il profilo giusto, e ogni sforzo verrà fatto per portarlo nella Capitale. Sul tavolo c’è un contratto triennale da 7 milioni netti a stagione, un’offerta da allenatore top, come la Roma considera il tecnico dell‘Atalanta.

L’incontro di ieri a Zingonia tra Gasperini e la dirigenza dell’Atalanta ha segnato un punto di svolta. Dopo nove stagioni, e una storica vittoria in Europa League, l’allenatore piemontese ha fatto sapere di sentirsi pronto a iniziare una nuova avventura. Non si è parlato di soldi, né di mercato: il confronto con i Percassi e con il d.s. D’Amico si è concentrato solo su un aspetto, le motivazioni. Ed è lì che qualcosa si è incrinato. Per la prima volta, l’addio è diventato una possibilità concreta, reale, imminente. A Trigoria il segnale è stato colto al volo. Poco importa se Claudio Ranieri, appena qualche settimana fa, aveva escluso pubblicamente il nome di Gasperini con un laconico: “Non sarà lui il prossimo allenatore della Roma”.

Il calcio ama ribaltare le certezze, e così la Roma si è mossa, ha accelerato, ha superato anche la concorrenza del Milan, ancora alla ricerca del sostituto di Conceição. L’offerta presentata da Florent Ghisolfi ha convinto Gasperini che la Roma fa sul serio. Ora si attende solo il via libera definitivo. Un cambio di rotta netto, se si pensa che fino a poche ore fa il nome in pole sembrava essere Cesc Fabregas. Ma, salvo sorprese clamorose, non sarà lui a guidare i giallorossi. Il Como ha blindato il suo tecnico e lui stesso, in vacanza a Ibiza con la famiglia, ha scelto di non rompere un rapporto solido con la proprieta indonesiana che lo ha lanciato nella nuova carriera.

Il suo futuro, quindi, non sara alla Roma, dove l’attenzione è ormai rivolta altrove. Sfuma anche Edin Terzic. L’ex allenatore del Borussia Dortmund, reduce da un anno sabbatico dopo aver condotto i tedeschi alla finale di Champions League, era stato nuovamente preso in considerazione dalla Roma. Già contattato dopo l’esonero di De Rossi, all’epoca aveva rifiutato per l’eccessiva pressione sul traguardo Champions. Il suo agente era pronto a volare nella Capitale per un incontro con il ds Ghisolfi, ma le notizie che arrivano da Bergamo lo costringeranno a cancellare il biglietto. La Roma, infatti, ha già scelto Gasperini.