Pagine Romaniste (G. Rufino) – Lo 0-2 di Torino vale molto più dei tre punti: è una vittoria che ridà fiducia e mostra una Roma più chiara nelle idee e più concreta sotto porta, proprio nel momento in cui serviva una risposta dopo l’eliminazione in Coppa Italia. La squadra di Gasperini ha colpito con lucidità, senza sprechi, dando l’impressione di poter finalmente costruire continuità.

Il segnale più forte arriva da Malen, a segno all’esordio assoluto in giallorosso: rapidità, qualità e capacità di attaccare lo spazio, esattamente ciò che mancava. La sua intesa immediata con un Dybala ritrovato ha fatto la differenza e acceso l’entusiasmo della panchina, trasformando il “piacerà molto” di Gasperini in una certezza.

In campo, anche se per pochi minuti, si è visto Robinio Vaz: un altro tassello che conferma come i nuovi acquisti stiano rendendo felice il tecnico. La lezione è chiara e guarda al futuro: quando Gasperini ha giocatori funzionali alle sue idee, la Roma cresce, vince e torna a far divertire.