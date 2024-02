Una prestazione da 7 in pagella e che ha dato nuove conferme anche alla nazionale spagnola. Come riportato da Marca infatti già da diversi anni La Roja ha messo gli occhi su Huijsen, nato ad Amsterdam, ma cresciuto a Marbella dopo essersi trasferito con i genitori a cinque anni. Per questo la federazione si sta attivando per chiudere tutte le pratiche della nazionalizzazione al più presto. L’idea è infatti quella di convocarlo già a marzo quando la Spagna Under 21 affronterà la Slovacchia a Jerez de la Frontera e poi il Belgio ad Almeria.