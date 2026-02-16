Arriva la rettifica di Totti sulla presunta cena con Gasperini.

Oggi nell’intervista a Sky Sport è stata menzionata una presunta cena tra Gasperini e Totti e viste le ultime voci sul possibile ritorno in società dell’ex capitano giallorosso, questo incontro poteva rappresentare un passo avanti nella trattativa.

La bandiera giallorossa, però, ha smentito tutto pubblicando una storia su Instagram:

“In tanti mi chiedono della cena con Gasperini, confermo che l’ho incontrato 2/3 anni fa, e non eravamo nemmeno allo stesso tavolo“, frase condita da emoji che ridono.