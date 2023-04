Roma, la rabbia di Matic per il pareggio con il Milan: “Meritavamo di più” – FOTO

Nemanja Matic non ci sta. Il centrocampista della Roma non accetta il risultato. Il pareggio pirotecnico con il Milan non va giù al colosso giallorosso. Matic ha pubblicato un post su Instagram mostrando tutto il rammarico per il pari: “Meritavamo più di un pareggio“, ha scritto Nemanja senza pensarci su.

Matic è stato tra i migliori in campo. Quello che però non vedrà a Monza in quanto squalificato. Nel primo tempo, infatti, è stato ammonito per un’entrata in ritardo su Bennacer. In stato di diffida, non ci sarà mercoledì alle 21 contro la squadra di Palladino. Un’altra grana per Mourinho che ha perso anche Kumbulla e Belotti, rispettivamente out per la lesione al crociato anteriore del ginocchio destro e alla costola. Assenze che si sommano a quelle di Smalling, Llorente e Karsdorp.