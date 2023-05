Roma, la qualificazione in Europa è sicura: ecco perché

La vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, sabato (ore 18) avversaria dei giallorossi, apre alla Roma le porte dell’Europa. La squadra di Mourinho è infatti matematicamente qualificata per una delle tre competizioni europee. La Fiorentina, sconfitta nella finale dall’Inter, non potrà qualificarsi in Europa League tramite la coppa nazionale e non potrà raggiungere il settimo posto in campionato. In caso di vittoria nella finale di Conference League contro il West Ham, i viola si aggiungerebbero alle italiane qualificate in Europa League via campionato.