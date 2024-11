Roma, la panchina che scotta: Sousa balza in testa e spunta Lampard

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ora il destino di Ivan Juric torna essere appeso ad un filo. Esattamente come dopo la sconfitta contro la Fiorentina. In quel caso il croato era rimasto sulla panchina della Roma, riscattandosi e battendo il Torino pochi giorni fa. La sconfitta di ieri, invece, potrebbe aver complicato nuovamente tutto. I Friedkin ieri erano a Parigi. Oggi potrebbero anche spuntare a Roma per prendere una decisione definitiva per la panchina giallorossa. Chissà che non arrivi un nome a sorpresa anche questa volta, magari però non per la panchina.

Nei giorni passati, i Friedkin hanno parlato anche con l’entourage di Paulo Sousa, che attualmente allena lo Shabab Al-Ahli e che di fronte ad un’offerta a lungo termine potrebbe anche decidere di accettare. L’ostacolo è che per liberare il portoghese serve pagare la clausola rescissoria e ai presidenti americani non è un’idea che piace.

In queste ore la piazza giallorossa sta acclamando un ritorno di Claudio Ranieri, mentre una forte candidatura è quella di Mancini. Sotto contratto la Roma ha ancora Daniele De Rossi ma negli ultimi giorni c’è stata una brusca frenata poiché i Friedkin non avrebbero intenzione di fare mea culpa.

Ieri sera ha iniziato a girare anche il nome di Frank Lampard. Il suo nome è stato fatto ai Friedkin da alcuni personaggi vicini all’Everton, squadra appena acquistata dagli americani, durante il loro soggiorno in Inghilterra. In Italia i nomi di possibili candidati sono Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Infine, Terzic, con cui la Roma aveva parlato prima di virare su Juric.

