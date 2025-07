Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Se dovesse presentarsi l’occasione, Massara andrebbe a prendere due nomi per la corsia sinistra. I due giocatori sotto la lente d’ingrandimento sono Fabio Silva e Claudio Echeverri. La Roma ha allacciato i rapporti con gli agenti dei giocatori e sta valutando il da farsi. Le trattative non sono semplici. Fabio Silva ha il contratto in scadenza nel 2026, ma Massara sta lavorando per arrivare alla migliore strategia d’acquisto: per poter lavorare a un prestito con obbligo, serve che Silva rinnovi con l’attuale club.

Echeverri: il City vuole mandarlo in prestito, la Roma sarebbe soluzione gradita ma senza inserire il riscatto. Una condizione non favorevole a Massara. Si lavora a una formula congeniale a entrambi i club.