Paulo Dybala sta recuperando dall’infortunio ed è voglioso di ritornare in campo. Vuole restare a Roma, con il club che vorrebbe incontrarlo a luglio per discutere la questione ingaggio, che Friedkin vorrebbe spalmare su più anni. Gasperini, inoltre, lo ha messo, nella conferenza di ieri, all’interno del nuovo progetto: “Non va cambiato, Dybala va bene così, Spero solo stia bene”. Nonostante ciò, come riporta Luca Momblano, giornalista vicino alla Juve, il club di Torino ha chiamato la Joya per sondare un clamoroso ritorno. Il fantasista argentino ha una clausola di 12 milioni valida per il mese di luglio.

….. playing devils advocate…..Dybala has a €12m release clause. Would you take him back? https://t.co/qWynr2sbDd — Juventus News Live (@juvenewslive) June 18, 2025