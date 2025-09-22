Corriere della Sera (D. Stoppini) – Il derby regala a Gasperini la terza vittoria per 1-0 in campionato e la serenità che solo un successo sulla Lazio può dare. Protagonista Lorenzo Pellegrini, al ritorno in campo dopo mesi e con la fascia tolta in estate, ma decisivo con il gol che ha piegato i biancocelesti, nato da un errore di Tavares.

Per la Roma è stato lo scacco matto tattico di Gasp, pronto a cambiare assetto pur di rilanciare il suo giocatore. Per Sarri, invece, la terza sconfitta in quattro gare: il tecnico parla di crescita e recrimina su un “erroraccio”, ma la sua Lazio è apparsa più di reazione che di proposta, incapace di sfruttare le occasioni di Dia e Cataldi (palo al 94’).

Il derby è stato deciso dagli episodi e dalla maggiore concretezza giallorossa. E nei derby, alla fine, conta solo il risultato.