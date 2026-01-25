Un momento di grande intensità emotiva ha preceduto il calcio d’inizio all’Olimpico, dove il calcio ha lasciato spazio al ricordo e alla memoria. La tifoseria della Roma ha voluto rendere omaggio a una figura che fa parte della storia più dolorosa del tifo giallorosso.

La Curva Sud ha esposto una toccante coreografia dedicata ad Antonio De Falchi, il giovane tifoso romanista scomparso nel 1989 in seguito agli scontri prima di un derby.

Una coreografia solenne con l’immagine di Antonio con la maglia giallorossa accompagnata dalla scritta “Imperitura Memoria”, l’inno giallorosso ha accompagnato il momento, con lo stadio che si è unito nel ricordo di Antonio. Un gesto forte, sentito, che conferma ancora una volta come la Curva Sud custodisca la memoria dei suoi simboli e della propria identità, andando oltre il risultato del campo.