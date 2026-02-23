Pagine Romaniste (M. O. Ndiaye) – La vittoria di ieri sera contro la Cremonese per 3-0 è stata l’ennesima conferma della crescita di alcuni giovani della Roma. Un trionfo importante che fa raggiungere ai giallorossi il terzo posto in classifica, a pari merito con il Napoli di Conte.

Una vittoria non scontata, anche per via di un imprevisto che ha costretto Gasperini a modificare la formazione già prima del fischio d’inizio. Ieri sera infatti, il blocco difensivo titolare doveva essere composto da Mancini-Ndicka-Hermoso, con quest’ultimo che però non è sceso in campo, per un risentimento muscolare nel riscaldamento. Al suo posto il tecnico giallorosso ha quindi schierato il giovane Ghilardi (23), alla sua 16° presenza in giallorosso e la 10° da titolare in tutte le competizioni. Il giovane centrale italiano ha messo a referto una prestazione solida, con ottimi recuperi e quelle “sgaloppate” palla al piede classiche del gioco di Gasperini. La sua crescita negli ultimi mesi risulta per Gasperini un’ alternativa valida al solito blocco di titolari.

Stessa cosa vale per il giovane polacco, compagno di reparto, Jan Ziolkowski (20), per lui 20 presenze di cui 9 da titolare. Un altro giovane, che è già da tempo nell’ambiente Roma è Niccolò Pisilli. Il centrocampista azzurrino (21), quest’anno con Gasperini in panchina è già a 20 presenze e con la rete di ieri sera ha eguagliato il numero di gol e assist della scorsa stagione (3 gol, 1 assist).

Ci sono ovviamente anche i neo-acquisti del mercato invernale come Venturino (19), arrivato in prestito dal Genoa, che con le sue 7 presenze, tutte a gara in corso, ha già superato quelle con il club ligure nella passata stagione. Infine c’è Robinio Vaz (19), prelevato per circa 25 milioni dal Marsiglia e che può rappresentare il futuro centravanti giallorosso, ma che finora ha collezionato solo 4 presenze.

La crescita di tali giovani può quindi dare a Gasperini quella rosa più profonda necessaria per competere su più fronti, in modo da avere più chance di raggiungere l’ambita qualificazione in Champions League.