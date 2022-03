Roma, la certezza sono i tifosi. Stadio pieno per Vitesse e derby

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – In attesa della riapertura totale degli stadi i tifosi della Roma continuano a riempire l’Olimpico, nonostante il cammino della squadra sia intermittente. La passione dei tifosi giallorossi va oltre i risultati e tra giovedì e domenica porterà quasi 100.000 persone all’Olimpico. Per la gara contro il Vitesse sono stati venduti oltre 36.000 biglietti e si potrebbe arrivare a 40.000.

Poco importa che sia la Conference League. Per il derby tra Roma e Lazio lo stadio sarà ancora più pieno: i biglietti per i tifosi romanisti sono sold out e restano pochi posti per la Vip Experience in Monte Mario.

I romani di nascita, come Pellegrini, e di adozione, come Cristante o El Shaarawy, sanno bene cosa significa il derby per i tifosi. Il doppio impegno, così importante e così ravvicinato, rischia di essere un problema: Mourinho dopo l’Udinese ha detto che ci sono calciatori che mentalmente e fisicamente fanno fatica a reggere il doppio impegno. Il tecnico ha anche detto che non cambierà il suo modo di preparare le partita, una alla volta. Il turnover tra Vitesse e Lazio sarà ridotto al minimo.