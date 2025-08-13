Marash Kumbulla sembra destinato a lasciare la Roma in questa sessione di mercato. Come riportato da Matteo Moretto, il difensore albanese non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini e il club è pronto a valutare offerte per lui. Negli ultimi giorni si era parlato di un interesse concreto dell’Espanyol, ma le possibilità in Spagna non si fermano qui: in corsa ci sarebbero anche Alavés, Maiorca e Siviglia. La Liga, dunque, appare oggi la destinazione più probabile per l’ex Hellas Verona, che si prepara a voltare pagina dopo l’esperienza in giallorosso.