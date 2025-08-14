Roma, Kumbulla conteso tra diversi club. Sfuma il ritorno all’Espanyol. Gargaza: “Ad oggi il suo ritorno non è fattibile”

Il difensore italo-albanese Marash Kumbulla è uno dei nomi caldi del calciomercato estivo. Secondo il giornalista Matteo Moretto, oltre a Cagliari ed Espanyol, anche Alaves, Maiorca e Siviglia stanno seguendo con interesse il centrale della Roma. Il club giallorosso, proprietario del cartellino, è aperto a valutare eventuali offerte, ma la decisione finale dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che avrà un ruolo chiave nel determinare il suo futuro.

Nel frattempo, il direttore sportivo dell’Espanyol, Fran Garagarza, ha commentato le voci su un possibile ritorno di Kumbulla, che aveva già vestito la maglia del club spagnolo in passato. “Marash ci ha dato molto e ha un valore importante sia dal punto di vista calcistico che umano”, ha dichiarato il ds. “Ad oggi, però, il suo ritorno non è fattibile. Magari tra un paio di settimane potrebbe cambiare qualcosa, oppure no. Al momento siamo coperti in difesa e concentrati su altri ruoli”.

La situazione del difensore rimane quindi instabile, con diversi club pronti a contenderselo e la Roma attenta a ogni sviluppo, in attesa di una scelta che soddisfi tutte le parti coinvolte.