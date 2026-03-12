A poche ore dal calcio d’inizio di Bologna-Roma, gara valida per l’andata degli ottavi di finale della Europa League, arrivano brutte notizie per i giallorossi. Il match è in programma alle 18:45 allo Stadio Renato Dall’Ara e la squadra capitolina rischia di dover fare a meno di un elemento importante a centrocampo.
Secondo quanto rivelato dal giornalista Angelo Mangiante, infatti, Manu Koné va verso il forfait a causa di un affaticamento muscolare alla coscia. Il centrocampista non dovrebbe partire titolare nella sfida europea, una defezione che complica i piani dell’allenatore Gian Piero Gasperini alla vigilia di una gara delicata.
Al suo posto è pronto Neil El Aynaoui, che dovrebbe essere inserito nell’undici iniziale per completare la linea mediana giallorossa. Una soluzione quasi obbligata per la Roma, chiamata a gestire l’emergenza dell’ultimo momento in una sfida che può indirizzare il cammino europeo della squadra.