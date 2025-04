Roma, Koné resta incedibile: nessun contatto con il PSG

La stagione volge al termine e le squadre iniziano a focalizzarsi sul calciomercato. Tra i protagonisti più in vista nella rosa della Roma, in un’annata che non è stata priva di difficoltà, c’è sicuramente Manu Koné. Il centrocampista, acquistato per meno di 20 milioni di euro dal Borussia Monchengladbach, ha attirato l’interesse di numerosi club europei, tra cui il PSG. Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti. Per la Roma, Koné è un elemento chiave e verrà al centro del progetto che prenderà forma in estate con il nuovo allenatore.

